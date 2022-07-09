İnternet gitti: Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
Kanada'da internet servis sağlayıcısı şirket çöktü, bankamatiklere ve acil durum hattına erişim sağlanamadı.
Guardian'ın haberine göre; Kanada vatandaşları, ülkenin en önemli mobil ve internet ağ tedarikçisi Roger Communications'da gerçekleşen ağ kesintileri sebebiyle bankamatiklere ve acil durum hattına erişim sağlayamadı.
İnternet ile bağlantısı kopan vatandaşlar soluğu kafelerde ve kütüphanelerde aldı. Bankalar, bankamatiklerde ve temassız ödeme yapılabilen noktalarda sorun olduğunu bildirdi.
Polis, Ottawa ve Toronto da dahil olmak üzere Kanada genelinde 911 acil durum hattına erişimin kesildiğini açıkladı.
Kanada rekabet kurumu, Rogers Communications'ın 20 milyar Kanada Doları karşılığında rakibini satın alma işlemini engelledi. Kanada rekabet kurumu, bu satışın ülkede rekabeti engelleyeciğini söyledi.
Yaklaşık 12 milyon abonesi bulunan Rogers Communications teknik ekibi, hizmetleri ellerinden gelen en kısa sürede eski haline getirmek için çalıştığını söyledi.
Rogers Communications, teknik ekiplerinin hizmetleri olabildiğince çabuk eski haline getirmek için çalıştığını söyledi.
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