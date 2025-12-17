Interpol’den tarihi operasyon: 134 ülkede eş zamanlı baskın

Interpol koordinasyonunda 134 ülkede düzenlenen “Operation Thunder” kapsamında yasa dışı yaban hayatı ticaretine büyük darbe vuruldu. Operasyonda yaklaşık 30 bin hayvan kurtarıldı, 1100’e yakın şüpheli tespit edildi.

Interpol ve Dünya Gümrük Örgütü (WZO) öncülüğünde yürütülen “Operation Thunder”, 15 Eylül–15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Operasyona polis, gümrük, sınır güvenliği ile orman ve doğa koruma birimleri katıldı.

Bu süreçte koruma altındaki ya da nesli tehlike altındaki hayvan ve bitkilere yönelik 4 bin 640 ayrı el koyma işlemi yapıldı. Canlı hayvanlar, hayvan kadavraları ve yasa dışı kesilmiş büyük miktarda kereste ele geçirildi.

Aylar öncesinden planlanan operasyonun amacı, yasa dışı yaban hayatı ve orman ürünleri ticaretini küresel tedarik zinciri boyunca durdurmak ve bu ticaretin arkasındaki uluslararası suç ağlarını ortaya çıkarmaktı.

Interpol’e göre, yaban hayatı suçlarının yıllık hacmi 20 milyar dolar civarında. Uzmanlar, kayıt dışı faaliyetler nedeniyle gerçek rakamın bunun çok üzerinde olabileceğini belirtiyor.

“ÇALI ETİ” TİCARETİNDE REKOR

Operasyonda özellikle tropikal bölgelerden yasa dışı yollarla getirilen “çalı eti” (bushmeat) ticaretinde ciddi artış tespit edildi.

Primatlar, zürafalar ve zebralara ait 5,8 ton et ele geçirildi. Bu miktar, bugüne kadar kayda geçen en yüksek rakam olarak belirtildi.

Yetkililer, 2025 yılı içinde 245 ton koruma altındaki deniz canlısının ele geçirildiğini açıkladı. Bunlar arasında 4 bin adet köpekbalığı yüzgeci de bulunuyor.

Fildişi, kürk ve kereste ticareti hâlâ yaygınlığını korurken; nadir büyük kediler, kuşlar, sürüngenler, kelebekler ve hatta örümceklerin de yasa dışı ticaretin hedefinde olduğu belirtildi.

Interpol açıklamasında, “Bu türlerin yok edilmesi besin zincirlerini bozuyor, istilacı türlerin ve hastalıkların yayılmasına yol açarak biyogüvenlik ve halk sağlığı açısından ciddi riskler yaratıyor” denildi.

YÜZLERCE GÖZALTI

Sadece Almanya’da yaklaşık bin yasa dışı yaban hayatı ve orman ürünü, ağırlıklı olarak posta merkezleri ve havalimanlarında ele geçirildi.

Interpol Genel Sekreteri Valdecy Urquiza, bu suç ağlarının giderek uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve sömürü gibi diğer organize suç alanlarıyla iç içe geçtiğine dikkat çekti.

Operasyon kapsamında dünya genelinde yüzlerce şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, sınır aşan yaban hayatı suçlarıyla mücadelede daha hedefli ve kalıcı yöntemler geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.