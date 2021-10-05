Suriye yeniden Interpol'e kabul edildi
Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol), Suriye’yi yeniden üyeliğe kabul ettiği bildirildi.
Interpol’ün basın ofisinden yapılan açıklamada, Suriye hükümetine teşkilatın küresel iletişim ağına erişim izni verildiği belirtildi.
Bu erişimin, Suriye hükümetinin uluslararası polis teşkilatının gizli veri tabanını izlemesine ve diğer üye ülkelerle iletişim kurmasına ve potansiyel olarak başka ülkelere sığınan muhalifleri yakalamasına olanak sağlayacağı bildiriliyor.
Suriye ayrıca, diğer üye devletlerin tutuklama ve iade talepleri olan bireyler için 'kırmızı bülten' çıkarma yetkisine de sahip olacak. Bu tür taleplerin kabul edilip edilmeyeceği ise ülkelerin talebi veren ülke ile olan ilişkilerine bağlı.
Uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol, dünyanın en büyük polis teşkilatı olarak 194 üye ülkesi bulunuyor.
Interpol, üye ülkelerine veri tabanına ve iletişim ağına erişim izni veriyor.
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