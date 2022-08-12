İntikam için 2 yıl bekledi: Damat, gelini düğün günü ifşa etti

12 Ağustos 2022 Cuma, 10:19

Çin'in Fujian eyaletindeki düğünde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. Müstakbel eşinin kendisini aldattığı anlara ilişkin görüntülere ulaşan damat, bu görüntüleri herkesle paylaşmak için düğün gününü bekledi.

MÜSAADE İSTEYİP, HERKESE İZLETTİ

Damat, gelinle çocuklukları sırasında çekildikleri videoyu izletmek istediklerini belirterek, davetlilerden izin istedi. Ardından ise sahneye yönelerek video oynatıcının düğmesine bastı. Sonrasında ise herkesi şok eden görüntüler ekranda oynamaya başladı.

ENİŞTESİYLE ALDATMIŞ

Görüntülerde gelinle öpüşen kişinin gelinin ablasının eşi olduğunun anlaşılmasıyla birlikte salon adeta buz kesti. Gelin de izlediği görüntülerin ardından hıçkırıklara boğularak damattan özür dilemeye çalıştı. Çiftin düğünleri ise iptal edildi.

3 YIL SONRA GÜNDEM OLDU

2019 yılında Çin'de yaşanan bu olay 3 yıl sonra sosyal medyada viral hale geldi. TikTok'ta yeniden yayınlanan video çok kısa süre içerisinde milyonlarca görüntüleme, binlerce yorum aldı.