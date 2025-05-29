İntikam planı boşa çıktı: Eski sevgilisine saldıran adam öldü

Tayland’ın güneyindeki Surat Thani kentinde bir adam, eski sevgilisini öldürme planı yaptığı sırada hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Surapong Thongnak, barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Kanonraphat Saowakhon’u evinde öldürmek istedi. Ancak, attığı el bombası geri sekip yüzünde patladı.

25 Mayıs sabahı tanıkların ifadelerine göre, Surapong arabasıyla Saowakhon’un evine geldi. İçeri girip kadını uyandıran adam, yeniden birlikte olmayı teklif etti. Ret cevabı alınca önce makasla saldırmaya çalıştı. Ardından arabasına koşarak bir el bombası aldı.

Eve döndüğünde bombayı attı, ancak bomba evdeki bir beton kolona çarpıp sekerek geri döndü. Bombayı yeniden almak için eğilen Surapong, o sırada gerçekleşen patlamada hayatını kaybetti. Dört kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, Surapong’un yüz üstü şekilde kanlar içinde yattığını, evin bahçesinin şarapnel ve bomba parçalarıyla dolduğunu belirtti.

Yaralananlar arasında Saowakhon’un da bulunduğu dört kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri olan 68 yaşındaki Samart Janyang’ın durumu daha ağır olduğu için başka bir hastaneye sevk edildi.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Polis, Surapong’un aracında yaptığı aramada yarım kilo metamfetamin ele geçirdi. Zanlının uzun süredir uyuşturucu kullandığı ve dengesiz davranışlar sergilediği öne sürüldü.

Surapong’un annesi Ranjuan Timdee, oğlunun Kanonraphat ile sadece iki ay süren bir ilişki yaşadığını söyledi:

“Sabah ölüm haberini aldığımda şok geçirdim. Bu kadar şiddete meyilli olduğunu bilmiyordum.”