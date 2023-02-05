Irak İçişleri Bakanlığı'ndan öldürülen YouTuber hakkında açıklama

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 11:55

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 13:08

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saad Maan, aile ile al-Ali’yi barıştırmak için çalıştıklarını, olumlu yönder ilerlediklerini ve ölüm haberinin kendilerini şaşırttığını belirtti.

Youtuber Tiba al-Ali, 2017’den itibaren Türkiye’de yaşamaya başlamış ve ziyaret için Irak’ın Divaniye kentine gelmişti. Genç kızın 31 Ocak’ta babası tarafından öldürülmesinin ardından bölgede protestolar başladı ve sivil toplum kuruluşları, kadın cinayetlerini önlemek için failin cezalandırılması konusunda çağrı yaptı. Yerel basın, Tiba’nın ailesiyle arasında anlaşmazlık nedeniyle bunun bir ‘aile içi cinayet’ olduğunu ileri sürdü.

BABA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saad Maan dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tiba al-Ali ile ailesi arasında arabuluculuk yaptıklarını, tarafları bir araya getirdiklerini, tavsiyeler ve çözüm önerileri sunduklarını belirtti. Sözcü Maan, iki tarafın da olumlu yaklaşım sergilediğini ve tarafların tekrar buluşmasını beklerken Tiba al-Ali’nin öldürülmesinin kendilerini şaşırttığını vurguladı. Al-Ali’nin babasının polis merkezine gelerek cinayeti itiraf ettiğini belirten Sözcü, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Sosyal medyada geçen hafta Tiba al-Ali'yle ilgili etiket açılarak protestolar başladı ve genç kızın öldürülmesinin 'namus cinayeti' olduğu ileri sürüldü.