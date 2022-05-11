Irak: İran Erbil sınırını top atışlarıyla vurdu
İran'ın, Erbil'in sınır bölgesini topçu ateşiyle vurduğu bildirildi.
İran'ın, Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.
Erbil kentine bağlı Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, yerel medyaya olaya ilişkin açıklamada bulundu.
Çelebi, sabah saatlerinde İran tarafından Berbizin Yaylası'na topçu saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda can kaybı olmadığını söyledi.
İran, zaman zaman İran-Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İ-KDP), Irak sınırları içerisindeki askeri varlığını gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.
İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İ-KDP, 1991'den bu yana Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda konuşlanıyor.
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