Irak, İran sınırındaki Şelemçe kapısını kapattı

4.04.2026 13:13:00
Dış Haberler Servisi
Irak, İran tarafında düzenlenen hava saldırısında bir Irak vatandaşının yaşamını yitirmesinin ardından Şelemçe Sınır Kapısı’nı kapattı. Saldırıda en az beş Iraklı yaralanırken, geçişlerin ticaret ve yolcu trafiğine durdurulduğu açıklandı.

Irak, İran tarafında düzenlenen hava saldırısında bir Irak vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından Şelemçe Sınır Kapısı’nı geçici olarak kapattı. Yetkililer, saldırının sivil bir alanı hedef aldığını bildirdi.

Güvenlik kaynaklarına göre saldırı, İran tarafında bulunan yolcu karşılama alanına isabet etti.

Olayda bir Irak vatandaşı yaşamını yitirirken, en az beş kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, Irak polisi, hayatını kaybeden kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yaralıların büyük bölümünün durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Irak sınır yetkilileri, yaşanan gelişmelerin ardından Şelemçe Sınır Kapısı’nın hem ticaret hem de yolcu geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, güvenlik durumuna göre kapının yeniden açılmasına ilişkin değerlendirme yapılacağını belirtti.

