Irak Meclisi'nde oturumlar askıya alındı
Irak Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi, meclis binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından oturumların askıya alındığını duyurdu.
Irak Meclis Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Halbusi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin meclisteki eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'ndeki oturumların ikinci bir karara kadar askıya alındığı duyurdu.
Halbusi, çözümün diyalog olduğunu vurgulayarak, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’yi devlet kurumları ile protestocuları korumak için gereken tedbirleri almaya çağırdı. Siyasi parti ve grup başkanlarını acil bir ulusal görüşme yapmaya çağıran Halbusi, devletin çıkarlarının üstün tutulması gerektiğini söyledi.
SADR YANLILARI, YEŞİL BÖLGE'Yİ BASMIŞTI
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçileri, beton bariyerleri aşıp hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı.
Sabah saatlerinde Yeşil Bölge girişinde Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 125 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Video Haberler
- '50-55 km daha fazla yüzmüş olabilirim'
- Yeni 'şeyh'i Hz. Muhammed seçmiş!
- 'Adalet Bakanlığı'na dava açacağız'
- 'Tarihi eserleri' satmaya çalışırken yakalandılar
- 'Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz'
- Sayan'dan yeni 'silah' açıklaması
- 'Devletin geleceği tehlikede'
- Antalya'da uçan tekmeli, bastonlu 'kira' kavgası!
- Kayıp üniversiteliden acı haber
- Soma’da atık havuzu patladı: 1 işçi kayıp
En Çok Okunan Haberler
-
- El konulan kumu ihaleyle aldılar
- 'Oyunun ikinci perdesi Ankara'da oynanıyor'
- Beş yıl bile dayanmadı!
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- AKP ve CHP oylarında büyük değişim
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
- 'Adalet Bakanlığı'na dava açacağız'
- 'Yeniden Refah' rahatsızlığı