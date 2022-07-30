Irak Meclisi'nde oturumlar askıya alındı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:18

Irak Meclis Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Halbusi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin meclisteki eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'ndeki oturumların ikinci bir karara kadar askıya alındığı duyurdu.

Halbusi, çözümün diyalog olduğunu vurgulayarak, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’yi devlet kurumları ile protestocuları korumak için gereken tedbirleri almaya çağırdı. Siyasi parti ve grup başkanlarını acil bir ulusal görüşme yapmaya çağıran Halbusi, devletin çıkarlarının üstün tutulması gerektiğini söyledi.

SADR YANLILARI, YEŞİL BÖLGE'Yİ BASMIŞTI

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçileri, beton bariyerleri aşıp hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı.

Sabah saatlerinde Yeşil Bölge girişinde Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 125 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.