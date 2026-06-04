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Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

4.06.2026 15:22:00
Güncellenme:
AA
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Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak'ta Şii din adamı Muhammed İshak Feyyad'ın (96) hayatını kaybettiği ve bu nedenle ülkede 3 gün yas ilan edildiği bildirildi.
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Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, uzun süredir "tedavisi güç bir hastalıkla" mücadele eden Feyyad vefat etti.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve Başbakanı Ali ez-Zeydi dahil yetkililer ile siyasi ve dini şahsiyetler, Feyyad'ın vefatı nedeniyle yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Irak hükümeti de Feyyad'ın vefatı dolayısıyla ülkede 3 günlük resmi yas ilan etti.

Feyyad'ın ofisinden yapılan açıklamada da "merhumun hayatını dine hizmet ederek, İslami ilimler öğreterek, alimler ve erdemli bireyler yetiştirerek geçirdiği" ifade edildi.

Muhammed İshak Feyyad'ın Necef'in en önde gelen dini otoritelerinden biri olduğu kaydedildi.

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