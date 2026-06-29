Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: Bakan yardımcısı ve siyasetçiler tutuklandı

Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat’ta yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon düzenledi.

Güvenlik kaynaklarına göre, seçkin Terörle Mücadele Servisi birliklerinin de katıldığı operasyonlarda, yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’deki bazı evlere ve kentin farklı mahallelerindeki adreslere baskın yapıldı.

Irak resmi haber ajansı INA, operasyonlarda 47 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınanlar arasında Petrol Bakanlığı Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Maarij’in de bulunduğu bildirildi.

El Azm İttifakı lideri Muthanna el-Samarrai’nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu aktarıldı. Samarrai’nin ofis müdürünün de operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.

Bazı Şii siyasi gruplara mensup milletvekillerinin de operasyon kapsamında hedef alındığı kaydedildi.

MİLLETVEKİLLERİNİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

INA’nın haberine göre, gözaltına alınan milletvekillerinin dokunulmazlıkları işlem öncesinde kaldırıldı.

Parlamento kaynakları, bu kararın Meclis Başkanı Haybat el-Halbusi’nin onayıyla alındığını bildirdi. Irak yasalarına göre, parlamentonun yasama tatilinde olduğu dönemlerde Meclis Başkanı bu yönde karar alabiliyor.

Irak Federal Dürüstlük Komisyonu, operasyonun kamu kaynaklarını zimmete geçirmekle suçlanan kişiler hakkında çıkarılan yakalama kararlarının uygulanması amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

Komisyon, tüm işlemlerin yasal çerçevede ve yargı kararları doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

Kaynaklara göre gözaltıların bir kısmı, geçen ay yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Petrol Bakan Yardımcısı Adnan el-Cumeyli’nin ifadelerine dayanıyor.

Yetkililer, bu ay içerisinde soruşturma kapsamında yaklaşık 86 milyon dolar nakit paraya el konulduğunu bildirdi.

BAŞBAKANDAN YOLSUZLUKLA MÜCADELE MESAJI

Mayıs ayında başbakanlık görevine gelen Ali el-Zeydi, göreve başladığından bu yana Irak’ta uzun yıllardır kamu yönetimini zayıflatan yolsuzluk ve kötü yönetimle mücadele edeceğini açıklamıştı.

Yolsuzluk karşıtı aktivistler ise Irak’taki siyasi yapının uzun süredir çıkar ağları üzerine kurulu olduğunu, siyasi partilerin ve aktörlerin devlet kaynaklarını kendi nüfuz alanları üzerinden kullandığını savunuyor.

Eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyona destek verdi.

Maliki, Başbakan el-Zeydi’ye ve yargıya seslenerek, Irak halkının servetini kötüye kullananların takip edilmesi için başlatılan süreci desteklediklerini belirtti.

Maliki, “Bu görevi sonuna kadar sürdürün. Bu, Irak halkının uzun süredir beklediği bir adımdır” ifadelerini kullandı.