Irak, Türkiye ve İran'a karşı harekete geçti: Yeniden konuşlandırıyor

24 Kasım 2022 Perşembe, 11:24

Irak, Türkiye ile İran'ın Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik yürüttüğü operasyonların ardından, İran ve Türkiye ile olan sınırı boyunca ordusunu yeniden konuşlandırmayı planladığını duyurdu.

Irak hükümeti, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "İran ve Türkiye sınırları boyunca hududu korumak dolayısıyla Irak sınır güçlerinin yeniden konuşlandırılması için bir plan geliştirmeye" karar verdiğini söyledi.

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında yapılan güvenlik toplantısının ardından yapılan açıklamada, yetkililerin "bu planın "Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Peşmerge Bakanlığı ile koordineli olarak" geliştirileceği açıklandı.

BAĞDAT İLE ERBİL ANLAŞTI

Peşmerge heyeti, Irak içişleri ve savunma bakanlıkları temsilcileriyle bir araya geldi.

IKBY tarafından yayınlanan açıklamaya göre, iki taraf "sınır güvenliğini güçlendirmeye yönelik bir strateji" üzerinde anlaştılar.

IKBY Sözcüsü Lawk Ghafuri, "Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge'den sınıra takviye gönderecek" dedi.