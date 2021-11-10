Irak uyruklu IŞİD üyesi havalimanında yakalandı
Terör örgütü IŞİD üyesi olduğu için 2019 yılında Türkiye’den sınır dışı edilen Irak uyruklu Ş.H.S.R.R., sahte pasaportla Türkiye’ye yeniden giriş yapmaya çalıştığı sırada İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 7 Kasım Pazar günü saat 08:00’da pasaport kontrolünde, tedirgin davranışlar sergileyen Irak uyruklu bir yolcunun durumundan şüphelenen polis, yolcunun pasaportunu risk analiz merkezine alarak inceleme yaptı. Yapılan kapsamlı araştırmada “H.S.R.G.” adına düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu anlaşıldı.
Üç yıl önce de Hakkari’den Türkiye’ye giriş yapmış
Bunun üzerine risk taşıyan yolcunun yapılan parmak izi incelemesinde, sahte pasaportla Türkiye’ye girmeye kalkışan kişinin Irak uyruklu Ş.H.S.R.R. adlı IŞİD üyesi olduğu tespit edildi. Yasadışı yollarla ilk olarak 2018 yılında Hakkari üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Ş.H.S.R.R.’nin, o dönem IŞİD adına Türkiye’de bir dizi faaliyette bulunduğu ve Adana’ya yerleşerek örgütsel eylemlere katıldığı gerekçesiyle 2019 yılında Türkiye’den sınır dışı edildiği öğrenildi. Yakalanan IŞİD’li teröristin, Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinden İstanbul’a geldiği, sahte pasaportu ise ülkesindeki bir sahte pasaport şebekesinden temin ettiği belirlendi.
Türkiye’de irtibatlı olduğu kişiler araştırılıyor
Sahte kimlik ve sahte pasaport kullanarak ülkeye giriş yapmaya çalışan radikal terör örgütü üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. IŞİD üyesi hakkında emniyette başlatılan tahkikat devam ederken, teröristin Türkiye’deki bağlantıları ve irtibatlı olduğu kişiler mercek altına alındı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Türkiye Yahudileri, Kulüp dizisini yorumladı
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- Vekili topa tutup istifa etti
- Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı!
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- Şato evler hakkında yeni gelişme