Irak yargısı, PKK ile ilişkili 3 partiyi yasakladı: Mal varlıklarına el konuldu

Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:55
Irak yargısı, PKK ile ilişkili 3 partiyi yasakladı: Mal varlıklarına el konuldu
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Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin aldığı karar yerel basına sızdı. Buna göre, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine terör örgütü PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alındı.

Kararda, partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.

Irak hükümeti, 23 Temmuz tarihinde devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın ‘yasaklı örgüt’ şeklinde tanımlanması talimatı vermişti.


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