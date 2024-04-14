Irak’ın Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri!

Irak'ın Erbil kentinde çok sayıda şiddetli patlama sesleri duyuldu. sosyal medya platformu X'te birçok kullanıcı da kentte patlamalar yaşandığına ilişkin paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 03:09
Irak’ın Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri!
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Irak'ın Erbil kentinde çok sayıda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Erbil'de çok sayıda şiddetli patlama sesleri duyulurken, sosyal medya platformu X'te birçok kullanıcı da kentte patlamalar yaşandığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Öte yandan, Erbil’de bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsteki hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği ve atılan en az 3 füzenin de imha edildiği görüldü.

Konuya ilişkin IKBY yetkililerinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İHA'ları izlediğini açıklamıştı.


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