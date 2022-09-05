Iraklı liderlerden Sadr'a çağrı: Ulusal diyalog toplantılarına katıl
Iraklı siyasi liderler, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a ülkedeki krizden çıkış için ulusal diyalog toplantılarına katılma çağrısı yaptı.
Iraklı siyasiler, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında ikincisi düzenlenen ulusal diyalog toplantısına katıldı.
Toplantı sonrası Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan kriz karşısında tüm siyasi grupların sorumluluk içerisinde olduğu ifade edilerek, istikrar için çaba harcanması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu toplantıların sürmesi hususunda mutabakata varan liderlerin, ulusal çözüm noktasında yol haritası belirlemek için tüm siyasi gruplardan oluşan teknik heyet oluşturma kararı aldığı belirtildi.
Bu heyetin görevinin de yeniden seçim yapılması, seçim yasası ve seçim komiserliğinin yapısının değiştirilmesi için fikir ayrılığına düşen siyasi grupları yakınlaştırmak olacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Toplantıya katılan liderler, anayasal kurumların yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Sadr Hareketi’ne ihtilaflı konuları görüşmek için toplantılara katılma çağrısı yinelendi" ifadeleri kullanıldı.
Bağdat’taki ikinci ulusal diyalog toplantısına tüm etnik ve mezhebi bileşenleri temsil eden liderlerle BM Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert katıldı.
Toplantıya Sadr Hareketi'nden ise katılım gösteren olmadı.
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