Irak’ta IŞİD saldırısı: 3 asker hayatını kaybetti
Terör örgütü IŞİD, Irak'ta saldırı düzenledi. Saldırı da 3 asker hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Irak’ın Diyala vilayetinde terör örgütü IŞİD'in düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Irak basını güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Diyale vilayetine bağlı Karatepe kasabasına ait Keşkül köyündeki Haşdi Şabi güçlerine silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Çıkan çatışmada bir kişinin yaralandığını belirtilirken, olay yerine sevk edilen takviye gücünün yol kenarına yerleştirilen bombalı saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.
Basın kaynakları, patlama sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğnii ve aralarında sivillerin de bulunduğu 9 kişinin yaralandığını aktardı.
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