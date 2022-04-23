Irak'ta IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 17:08

Irak güvenlik güçleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarını artırdı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yeni operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Irak ordusu, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde faaliyet gösteren IŞİD militanlarını yakalamak için bir operasyon başlattı.

'SERT İRADE OPERASYONU'

DPA’nın haberine göre Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bugün Enbar, Cezire ve Kerbela operasyon komutanlıklarına bağlı güçler ile Sınır Muhafız Komutanlığı ve Haşdi Şabi’ye bağlı güçlerin katılımıyla ülkenin batısındaki IŞİD unsurlarının takibine yönelik 'Sert İrade Operasyonu'nun ikinci aşamasını başlattığı aktarıldı.

Çeşitli kara birliklerinin de katıldığı operasyona, hava kuvvetleri de eşlik etmesiyle çöl bölgelerinde ve bölgedeki bazı noktalarda operasyon gerçekleştiriliyor.

IRAK ORDUSU: TERÖR KAYNAKLARINI KURUTACAĞIZ

Ortak Operasyonlar Komutanlığı, operasyonun, Diyala, doğu Selahaddin valiliği ve güney Kerkük valiliğindeki güçler tarafından terör kaynaklarını kurutmak, IŞİD unsurlarını takip etmek ve Irak topraklarını terör ve suç örgütlerinden temizlemek için yürüttüğü başka bir operasyonla birlikte eş zamanla yürütüldüğünü açıkladı.