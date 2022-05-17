Irak’ta kum fırtınası 4 bin kişiyi hastanelik etti
Irak’ı sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle hastanelere kaldırılanların sayısı 4 bine ulaştı.
Irak’ta hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası nedeniyle sabah saatlerinde itibaren nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısının 4 bine ulaştığı kaydedildi. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 4 bin kişinin hastanelere kaldırıldığı ve tümüne gereken tıbbi müdahalenin yapıldığı aktarıldı.
BASRA HAVALİMANI’NDA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 300 metrenin altına düşmesine yol açan kum fırtınası nedeniyle uçuşların askıya alındığı Bağdat, Necef ve Süleymaniye havalimanlarında uçuşlar yeniden başlarken, Basra’da etkili olan fırtına nedeniyle Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındığı bildirildi.
Basra Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, görüş mesafesinin düşmesine yol açan kum fırtınası nedeniyle uçuşların hava koşulları düzelmesine kadar askıya alındığı kaydedildi.
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