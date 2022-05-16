Irak'ta kum fırtınası: Eğitime ara verildi, ulaşım durdu
Irak’ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle okullardaki eğitime 1 gün ara verildi.
Irak'ın başkenti Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı. Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.
Irak Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelini kapsayan aşırı kum fırtınası nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.
Irak'ta geçtiğimiz Nisan ayında 5 defa meydana gelen kum fırtınası nedeniyle, 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Uluslararası Necef Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı.
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