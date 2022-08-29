Irak'ta Mukteda es-Sadr siyasetten çekildiğini duyurdu
Irak'ta Sadr siyasetten tamamen çekildi
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.
Şii dini ve siyasi lider Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım" ifadesini kullandı.
Sadr açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün "mercilik görevine son verdiğini" duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştirerek, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığın savundu.
Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Peker, yeni video yayımladı
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- 7 isim için harekete geçildi
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- Ormanda yürümek artık ücretli
- Taliban duyurdu: Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddialara yanıt verdi!