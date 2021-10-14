Irak’ta seçim gerilimi
Irak’ta geçen hafta yapılan erken genel seçimlerde hile iddiaları gündeme yansırken Kerkük’te seçim sonuçlarını kutlayanlara ordunun müdahalesinin ardından gerilimin tırmandığı belirtildi.
Rudaw’ın haberine göre Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçilerine müdahalelerde geçen pazartesi 10, önceki gün ise 35 kişi gözaltına alındı. Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) açıklamasında, Başbakan Mustafa Kazımi ve üst düzey yetkililerle konunun görüşüldüğü belirtildi.
Öte yandan kesin olmayan sonuçlara göre mecliste sandalye dağılımı, Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi 69, Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti 42, Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 21, Kürdistan Demokrat Partisi 33, olarak açıklandı..
Amiri, “Bedeli ne olursa olsun oynanmış ve
sahtekârlık karışmış bu seçim
sonuçlarını kabul etmiyoruz.
Aday ve seçmenlerimizin hakkını tüm gücümüzle savunacağız”
açıklaması yapmıştı.
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