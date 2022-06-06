Irak'ta terör operasyonu: 3 IŞİD'li terörist yakalandı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 17:41

Irak Kerkük Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren polislerin terör örgütü IŞİD mensuplarına operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Kerkük merkezinde bir adrese düzenlenen baskında 3 teröristin yakalandığı aktarıldı.

Yapılan ilk sorgulamaya göre teröristler, sahte kimlik düzenleyerek kırsal bölgelerdeki teröristler ve ailelerinin kent merkezine girmesini sağladıklarını itiraf etti.

IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.