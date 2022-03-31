Irak'ta yine cumhurbaşkanı seçilemedi
Irak'ta toplantının yeterli sayısına ulaşılamaması sebebiyle meclisteki cumhurbaşkanlığı seçimi oturumu bir kez daha ertelendi.
Irak Meclisindeki cumhurbaşkanlığı seçimi oturumu, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için bir kez daha ertelendi.
Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılabilmesi için yeterli vekil sayısına ulaşılamadığı için söz konusu oturumu ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.
Meclisteki oturuma Sadr Grubu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Egemenlik Koalisyonu vekilleri katıldı.
Irak Meclisi, 26 Mart Cumartesi günü de yeterli sayıda vekil toplanamadığı için cumhurbaşkanını seçememişti.
Ülkede 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerin üzerinden 5 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala bir hükümet de kurulamadı.
IRAK'TA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
Irak'ta cumhurbaşkanlığı konusunda da siyasi partiler arasında anlaşmazlıklar sürüyor.
Seçimin galibi Sadr Grubu (75), Sünnileri temsil eden 63 vekile sahip Egemenlik Koalisyonu ve KDP'den (31) oluşan "üçlü ittifakın" cumhurbaşkanı adayı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet iken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.
İran'a yakın Şii çatı koalisyonu "Koordinasyon Çerçevesi" ve bazı bağımsız adaylarla Yeni Nesil Hareketi de Salih'i destekliyor.
Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için bir adayın 329 sandalyeli Mecliste üçte iki çoğunluğun yani 220 milletvekilinin oyunu alması gerekiyor.
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