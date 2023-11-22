Irak'tan ABD'ye 'egemenlik' tepkisi

Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:43

Güncelleme: 22.11.2023 - 16:43

Irak'taki ABD güçlerinin İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) yönelik saldırısının bilançosu belli oldu. Kataib Hizbullah yaptığı açıklamada, Bağdat'ın güneyindeki Curf el-Sahar'da 8 üyesinin öldürüldüğünü, ABD'nin saldırılarının devam etmesi halinde daha geniş bir saldırı gerçekleştirileceğini duyurdu.

IRAK HÜKÜMETİNDEN TEPKİ: "ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Alawadi ise yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin saldırısına tepki gösterdi. Sözcü Alawadi, "Irak hükümeti, Irak'ta son iki günde yaşanan tırmanışın, Irak'ın egemenliğinin kabul edilemez bir şekilde ihlal edilmesini içeren tehlikeli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Hükümet, anayasal görevlerine uygun olarak Irak'ın egemenliğini her koşulda korumaya, muhafaza etmeye ve savunmaya kararlıdır. Irak hükümet kurumlarının bilgisi dışında Curf el-Nasr'a gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu eylem açık bir egemenlik ihlalidir ve güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma girişimidir" ifadelerini kullandı.

Alawadi, "IŞİD'e Karşı Küresel Koalisyon'un Irak'taki varlığının Silahlı Kuvvetlerimizi eğitim ve danışmanlık yardımı yoluyla desteklemeyi amaçladığını vurguluyoruz. Son olay, koalisyonun Irak topraklarında IŞİD ile mücadele misyonunun açık bir ihlalini temsil ediyor. Tüm tarafları, tek taraflı eylemlerden kaçınmaya ve hiçbir ihlale tolerans göstermeyecek olan Irak'ın egemenliğine saygı duymaya çağırıyoruz" dedi. Alawadi, Irak'ın ulusal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

ABD: "MİSİLLEME OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (USCENTCOM) tarafından saldırıya yönelik yapılan açıklamada, "ABD güçleri, Irak'taki iki tesise saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar, İran'ın ve İran destekli grupların ABD ve koalisyon güçlerini hedef aldığı, kısa menzilli balistik füzelerin kullanıldığı 21 Kasım'daki saldırı da dahil olmak üzere tüm saldırılara doğrudan yanıt olarak gerçekleştirildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Adının açıklanmamasını isteyen ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD savaş uçaklarının başkent Bağdat'ın güneyindeki Anbar ve Curf el-Sahar'da Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) operasyon merkezi ile komuta ve kontrol merkezini hedef aldığını aktarmıştı.