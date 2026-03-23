İran’a karşı Körfez cephesi: 'Savaşa karşıydılar, şimdi devamını istiyorlar'

ABD Başkanı Donald Trump’a savaş öncesinde İran’a yönelik askeri operasyon başlatmaması yönünde uyarılarda bulunan Körfez ülkelerinin, çatışmaların başlamasının ardından tutum değiştirdiği iddia edildi.

The Times of Israel’e konuşan üst düzey yetkililere göre, başta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar olmak üzere birçok ülke, İran’ın askeri kapasitesinin zayıflatılması için saldırıların sürmesini istiyor.

Yetkililer, İran’ın bölgedeki askeri varlığının ve tehdit kapasitesinin ciddi ölçüde azaltılmasının öncelikli hedef haline geldiğini belirtti. Körfez ülkelerinin, İran’ın savaş sonrasında da bölge için tehdit oluşturmaması için askeri gücünün zayıflatılmasını istediği ifade edildi.

Bir yetkili, “İran’ın mevcut kapasitesiyle bu savaştan çıkması stratejik bir felaket olur” değerlendirmesinde bulundu.

Habere göre Körfez ülkeleri, savaş öncesinde ABD ve İsrail’in askeri müdahalesine mesafeli yaklaştı. Diplomatik çözümün daha etkili olacağı görüşü öne çıkarken, İran’ın askeri olarak hedef alınmasının bölgesel istikrarsızlığı artırabileceği düşünülüyordu.

Ancak ABD ve İsrail, İran’ın nükleer programı ve balistik füze kapasitesini gerekçe göstererek askeri operasyon başlattı.

İran’ın yalnızca kendisine saldıran ülkelere değil, Körfez İşbirliği Konseyi’ne (KİK) üye altı ülkeye de saldırılar düzenlediği belirtildi.

Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin hedef alındığı saldırılarda can kayıpları yaşandığı, enerji üretimi ve turizm sektörlerinin zarar gördüğü ifade edildi. Bu gelişmenin, Körfez ülkelerinin tutum değişikliğinde belirleyici olduğu kaydedildi.

SAVAŞA KATILIM İHTİMALİ

Haberde, bazı Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına doğrudan katılmayı değerlendirdiği de öne sürüldü.

Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu konuda daha istekli olduğu, diğer ülkelerin ise sürecin süresi ve kapsamı konusunda daha temkinli yaklaştığı aktarıldı.

Öte yandan tüm Körfez ülkelerinin aynı görüşte olmadığı belirtildi. Umman’ın savaşın en kısa sürede sona ermesi gerektiğini savunduğu ve diplomatik çözüm çağrısını sürdürdüğü ifade edildi.

Körfez ülkeleri, İran’a yönelik tepkilerini sürdürürken, İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarına yönelik eleştiriler de gündeme geldi.

Bazı yetkililer, İsrail’in Hizbullah’a karşı yürüttüğü saldırıların sivilleri etkilediğini ve bölgedeki dengeleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Bir yetkili, “Bölge Gazze’yi unutmadı. İran’a karşı oluşan sınırlı olumlu hava, İsrail’in Lübnan’daki adımlarıyla zedeleniyor” değerlendirmesinde bulundu.