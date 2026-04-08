İran-ABD hattında ateşkesin perde arkası: Pakistan nasıl devreye girdi?

İran ile ABD arasında iki aylık ateşkesin açıklanmasına saatler kala Pakistan’da diplomatik temasların hız kazandığı ve temkinli bir iyimserliğin hâkim olduğu belirtildi. Süreçte arabulucu rolü üstlenen Pakistan’ın girişimleri, tarafları geçici de olsa ateşkese taşıdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı bir kaynak, görüşmelerin “hızlı bir tempoyla” sürdüğünü belirtti. Kaynağa göre müzakere süreci “çok dar bir ekip” tarafından yürütüldü.

BBC'ye konuşan kaynak, “Ortam ciddi ve ağırdı ancak çatışmaların durdurulabileceğine dair umut vardı. Saatler kalmıştı” ifadelerini kullandı. Aynı kişi, müzakere ekibinin doğrudan parçası olmadığını da vurguladı.

Son haftalarda Pakistan’ın, İran ile ABD arasında dolaylı temasları yürüttüğü ve mesaj ilettiği aktarıldı. İran ile tarihsel ve coğrafi bağlara sahip olan Pakistan, iki ülke arasındaki ilişkisini sık sık “kardeşlik” olarak tanımlıyor.

ABD ile ilişkilerde ise Donald Trump’ın Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir için “favori mareşalim” ifadesini kullandığı ve İran’ı “çoğu kişiden daha iyi bildiğini” söylediği biliniyor.

SALDIRILAR SÜRECİ ZORLAŞTIRDI

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, parlamentoda yaptığı açıklamada sürecin başlangıçta olumlu ilerlediğini ancak İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve İran’ın Suudi Arabistan’a karşılık vermesiyle dengelerin değiştiğini belirtti.

Dar, Pakistan’ın “durumu mümkün olduğunca kontrol altında tutmaya çalıştığını” ifade etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ise daha sert bir dil kullandı. Munir, Suudi Arabistan’a yönelik saldırının “çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne yönelik samimi çabaları zayıflattığını” söyledi.

Bu açıklama, Pakistan’ın İran’a yönelik şimdiye kadarki en sert çıkışlarından biri olarak değerlendirildi.

GECE YARISI MESAJLARI

Pakistan Başbakanı, gece yarısından sonra yaptığı açıklamada diplomatik çabaların “kararlılıkla ve güçlü şekilde ilerlediğini” belirtti. Açıklamada sürecin kısa vadede somut sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Başbakan ayrıca Donald Trump’tan sürenin iki hafta uzatılmasını, İran’dan ise aynı süre boyunca Hürmüz Boğazı’nı açık tutmasını talep etti.

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Amiri Mogaddam da gece saatlerinde yaptığı açıklamada “kritik bir aşamadan ileri doğru adım atıldığını” duyurdu.

Sabaha karşı Pakistan Başbakanı ateşkesin sağlandığını açıkladı. Taraflar, 10 Nisan Cuma günü İslamabad’da bir araya gelerek müzakereleri sürdürmeye davet edildi.

Pakistanlı kaynaklar, ateşkese rağmen sürecin hassasiyetini koruduğunu belirtiyor. “Hâlâ çok temkinliyiz” diyen kaynak, taraflar arasında güven eksikliğinin sürdüğünü ve pozisyonların keskinliğini koruduğunu vurguladı.