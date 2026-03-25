İran, ABD'nin 'belgesini' reddetti: Savaşın sonlanması için 5 şart öne sürdü!

İran basınına göre, üst düzey İranlı bir yetkili, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması için beş şart öne sürdü.
İleri sürülen şartların, "saldırı ve suikastların sona erdirilmesi, savaşın tekrar başlamayacağının garanti edilmesi, tazminat ödenmesi, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliğinin tanınması ve İran ile birlikte çatışmalara katılan vekil gruplarına yönelik saldırıların durdurulması" olduğu ifade edildi.
İranlı yetkili ayrıca, ABD’nin İran’a müzakere talebinde bulunduğunu ve öneriler sunduğunu, ancak bu önerilerin aşırı talepler içerdiği gerekçesi ile reddedildiğini belirtti.
İran’ın belirtilen şartlar yerine getirilene kadar "kendini savunmaya" devam edeceğini söyleyen yetkili, çatışmaların İran’ın karar verdiği zamanda sona ereceğini vurguladı.
İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı iddia edilmişti.
Planın, İran'ın nükleer kapasitesinin sonlandırılması, Tahran'ın nükleer silah elde etme girişiminde bulunmayacağına dair taahhütte bulunması, İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması gibi maddeler içerdiği ifade edilmişti.
Kanal 12’ye göre söz konusu belge şu maddeleri içeriyordu:
- 1 aylık ateşkes ilanı
- İran’ın biriktirdiği nükleer kapasitenin tamamen sökülmesi
- İran’ın nükleer silah edinmemeyi kesin olarak taahhüt etmesi
- İran topraklarında tüm nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması
- Zenginleştirilmiş tüm nükleer materyalin, belirlenen takvim doğrultusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na teslim edilmesi
- Natanz, İsfahan ve Fordo tesislerinin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi
- UAEA’nın İran’daki tüm bilgilere tam erişim sağlaması
- İran’ın bölgedeki vekil güç stratejisinden vazgeçmesi
- Bu gruplara yönelik finansman ve silah desteğinin durdurulması
- Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz trafiğine açık tutulmasının garanti edilmesi
- İran’ın füze programının daha sonra ele alınması ve sayı ile menzile sınırlamalar getirilmesi
- İran’ın askeri kapasitesinin yalnızca savunma amaçlı kullanılması
- İran’a uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması
- Buşehr’de elektrik üretimi için sivil nükleer projeye destek sağlanması
- Yaptırımların otomatik olarak yeniden devreye girmesini sağlayan mekanizmaların kaldırılması