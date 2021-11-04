İran, ABD’yi ‘petrol taşıyan gemiye el koyma girişiminde bulunmakla’ suçladı
Amerikan deniz piyadelerinden özel birliğin, İran’la muhtemel bir çatışmaya hazırlık için İsrail deniz komandolarıyla tatbikata başladığı İsrail basınına yansıdı.
Gözler Tahran ile uluslararası toplum arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın akıbetindeyken Umman Denizi’nde ABD ve İran donanmaları arasında gerilim patlak verdi. İran devlet televizyonu Press TV dün “ABD kuvvetlerinin Umman Denizi’nde İran’a ait petrol tankerine el koyma, petrolü çalma girişiminde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu” duyurdu.
HELİKOPTERLE OPERASYON
Habere göre, “ABD güçleri helikopterler ve savaş gemileri ile İran karasularındaki petrol tankerine el koyunca Devrim Muhafızları müdahale etti”. Olayın ne zaman yaşandığına dair detay verilmezken tankerin şu anda İran karasularında olduğu, İran donanmasının ise Körfez’de devriyeyi artırdığı belirtildi. AA’nın haberine göre Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin el koyduğu ve petrolünü boşalttığı tankere helikopterle indirme operasyonu gerçekleştirdi. Kontrolü ele geçiren Devrim Muhafızları, tankeri İran kara- sularına yönlendirdi. Haberde ayrıca, ABD donanmasının tankeri yeniden ele geçirmek için birkaç helikopter ve savaş gemisiyle müdahale etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu iddia edildi. Petrol Bakanı Cevad Ovji’nin Devrim Muhafızları’na “tankeri kurtardığı için teşekkür ettiği” belirtildi.
ABD’DEN YALANLAMA
Reuters’a konuşan bir Pentagon yetkilisi, İran’ın ABD tarafından el konulmaya çalışılan bir petrol tankerini kurtardığına yönelik iddialarını yalanladı. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, “Geçen hafta, İran Devrim Muhafızları’nın uluslararası sularda seyir halindeki bir tanker gemisine yasadışı olarak çıktığını gördük ancak müdahale etmedik” dedi. Yetkili, geminin İran karasularına götürüldüğünü öne sürdü.
ORTAK TATBİKAT
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD deniz piyadelerinden özel bir birlik, İran’la muhtemel bir çatışmaya hazırlık için İsrail deniz komandolarıyla iki haftalık ortak tatbikata başladı. ABD güçlerinin, tatbikatın ardından Körfez bölgesine sevk edileceği öne sürüldü. Geçen pazar ABD Hava Kuvvetleri, B-1B tipi bombardıman uçağının Ortadoğu üzerinde uçtuğu kaydedilmişti. Uçuşa Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve İsrail’e ait savaş uçaklarının da eşlik ettiği basına yansımıştı.
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