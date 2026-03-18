İran, Ali Laricani’nin öldürüldüğünü resmen açıkladı

İran, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin öldürüldüğünü resmen duyurdu. Böylece daha önce İsrail tarafından dile getirilen “öldürüldü” iddiaları da doğrulanmış oldu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Laricani’nin gece saatlerinde düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

“GÖLGE REHBER” OLARAK ANILIYORDU

İran güvenlik bürokrasisinin en kritik isimlerinden biri olan Laricani, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapıyordu. Siyasi etkisi nedeniyle “gölge rehber” olarak tanımlanan Laricani, aynı zamanda felsefeci kimliğiyle de biliniyordu.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından, Laricani’nin adı yeni lider adayları arasında da gösterilmişti. Hamaney’in ölümünden 24 saat sonra televizyona çıkarak ulusa seslenen Laricani, ABD ve İsrail’i sert sözlerle hedef almıştı.

NÜKLEER MÜZAKERELERİN ÖNEMLİ İSMİ

Uzun yıllara yayılan siyasi kariyeri boyunca Laricani, İran’ın nükleer müzakerelerinde kilit rol oynadı. Hem rejim içindeki etkisi hem de Rusya, Çin ve ABD ile yürüttüğü diplomatik temaslarla öne çıkan bir figür olarak dikkat çekti.