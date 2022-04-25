İran: Asıl görüşülecek konular ABD ile İran arasında

25 Nisan 2022 Pazartesi, 16:55

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Said Hatibzade, Viyana'daki görüşmelerin durmasına rağmen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın sık sık görüştüğünü aktardı.

Hatibzade, "(İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir) Abdullahiyan ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmelerinde müzakerelere uzun ara vermenin görüşmelerin faydasına olmadığı ve bir an önce görüşmelerin tekrar başlaması konusunda hemfikir olduklarını ortaya koydular" dedi.

'ASIL GÖRÜŞÜLECEK KONULAR İRAN VE ABD ARASINDA'

Said Hatibzade, müzakerelerde İran, AB, Rusya ve Çin'i ilgilendiren konuların görüşülmesinin sona erdiğini belirterek, "Müzakerelerin ilerlemesini sağlayacak konular, İran ile ABD arasında görüşülmeyi bekleyen konulardır" diye konuştu.

Hatibzade ayrıca, toplantılarda yer değişikliğinin de mümkün olduğuna işaret ederek, "Toplantının nerede ve hangi düzeyde yapılacağı konusunda henüz bir karar verilmedi ancak gündemde" açıklamasında bulundu.