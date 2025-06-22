İran Atom Enerjisi Kurumu: 'Nükleer program devam edecek!'

İran Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın üç nükleer tesisinin “İslam Cumhuriyeti’nin düşmanları tarafından, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) dahil olmak üzere uluslararası hukuka karşı açık bir saldırı eylemiyle vurulduğunu” doğrulayan bir açıklama yayımladı.

Kurum, ABD'ye karşı uluslararası mahkemelerde yasal işlem başlatacaklarını ve İran’ın nükleer programının devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan, İran Devlet Televizyonu tarafından duyurulan Tahran yönetimine ait açıklamada, "Bölgedeki her Amerikan vatandaşı veya askeri bizim için artık meşru bir hedeftir" ifadeleri yer aldı.





İSFAHAN VALİSİ DOĞRULADI

İsfahan Eyaleti Vali Yardımcısı Ekber Salihi, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerin saldırıya uğradığını doğruladı. İran Devrim Muhafızları’na bağlı Tasnim haber ajansına göre Salihi, hava savunma sistemlerinin istilacılara ateş açtığını belirtti.

Amerikan saldırısının gerçekleştiği gece, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye’deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Arakçi'nin, Pazar günü bir basın toplantısına katılması planlanıyordu.





Arakçi Cumartesi günü erken saatlerde, “Eğer Amerika Birleşik Devletleri savaşa girerse durum çok, çok tehlikeli hale gelir,” demişti.

Saldırıdan bu yana kamuoyuna herhangi bir açıklamada bulunmadı.

"NÜKLEER SIZINTI YOK"

İran’ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo’ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.

Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkili, "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.





İran’da en kritik nükleer tesisi Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA’ya doğrulamıştı.

Ülke medyasına konuşan İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi de İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılar olduğunu bildirmişti.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını belirtmişti.

Öte yandan İran devlet televizyonu, saldırı haberlerini teyit etmeden tesislerin daha önceden boşaltıldığını ve nükleer malzemelerin başka bir yere taşındığını duyurmuştu.

CNN: MİSİLLEME ENDİŞESİ VAR

CNN’den Rhea Mogul’un aktardığına göre, Başkan Donald Trump, ABD’nin hâlâ başka hedefleri vurabileceğini belirtti çünkü “İran’ın şimdi misillemede bulunacağına dair gerçek bir endişe” olduğunu söyledi.

CNN’in siyaset ve küresel ilişkiler analisti Barak Ravid, İran’ın daha önce “ABD bu savaşa katılır ve nükleer tesislerimizi vurursa, bölgedeki Amerikan güçlerine ve çıkarlarına karşılık veririz” uyarısını “birkaç kez” dile getirdiğini hatırlattı.

Ravid, şu ifadeleri kullandı:

“Katar, BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn’de Amerikan üsleri var. Bunların hepsi İran’ın füze menzili içinde — üstelik uzun menzilli füzelerle bile değil. İran’ın bu üsleri vurabilecek binlerce kısa menzilli füzesi var. Şu anda en büyük soru bu: İran gerçekten bu misillemeyi başlatacak mı?” dedi.

Ravid, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatıp kapatmayacağına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

“Bu da daha önce dile getirdikleri bir tehdit. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, Körfez’deki tüm ticari deniz taşımacılığını etkiler. Bunun büyük bir kısmı petrol ve doğalgaz. Bu, enerji fiyatlarını yükseltir ve küresel ekonomiyi etkiler.”





ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI

İran ile İsrail arasında 13 Haziran’da başlayan gerilim, ABD ordusunun, 22 Haziran sabahı İran’daki askeri ve nükleer altyapıya yönelik sürpriz saldırısıyla başka bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce çatışmalardan uzak durma mesajları verse de giderek söylemini sertleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık" ifadelerini kullanarak, ABD ordusunun İran'a saldırısını dünyaya duyurdu.

ABD'ye ait sığınak delici B-52 bombardıman uçaklarının Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer santrallere saldırdığı bildirildi.