İran-Azerbaycan hattında yeni kriz: 'Terör planı' iddiası

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) ülkede hazırladığı öne sürülen “terör planları” ve istihbarat faaliyetlerinin engellendiğini açıkladı.

Azerbaycan devlet ajansı Azertac’ın aktardığına göre yetkililer, planlanan saldırıların Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattını, Bakü’deki İsrail Büyükelçiliği’ni, yerel Yahudi toplumu liderlerinden birini ve Aşkenaz Sinagogu’nu hedef alabileceğini belirtti.

Güvenlik birimleri, Azerbaycan’a getirildiği belirtilen üç patlayıcı düzeneğin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yetkililer ayrıca, olası hedefleri ve İran istihbaratıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişileri tespit etmek amacıyla geniş çaplı aramalar başlatıldığını bildirdi.

Olayın ardından ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Azerbaycan, İran'daki diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle geri çektiğini açıkladı.