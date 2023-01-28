İran, Azerbaycan ile ilişkilerin zedelenmesine izin verilmeyeceğini açıkladı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 08:31

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 08:31

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ziyaret sonrası Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ve hastanenin Başhekimi Doktor Şehnam Alemdari ile basın toplantısı düzenledi.

Bugün gerçekleşen bu saldırı nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Abdullahiyan, vefat eden diplomatın cenazesinin Azerbaycan’a gönderilmesi ve yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin olayın ciddiyetle araştırılması için kesin talimat verdiğini aktaran Abdullahiyan, saldırganın İran emniyet güçleri tarafından tutuklandığını ve sorgusunun yapıldığını aktardı.

Abdullahiyan, yargı süreci başlatıldığı bilgisini vererek, "Saldırganın cezalandırılması için gerekenler yapılacak. İki ülke ilişkilerinin üçüncü ülkeler tarafından bu saldırı bahane gösterilerek zedelenmesine izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Saldırganın sorgusu ile güvenlik ve yargı makamlarının elde ettiği bulguların "saldırganın şahsi saiklerle" olayı gerçekleştirdiği yönünde olduğunu savunan Abdullahiyan, söz konusu şahsın eşiyle ilgili durumun araştırıldığını, başka bir saikinin olup olmadığı ile ilgili konuların da soruşturulduğunu aktardı.

Abdullahiyan, "Bununla birlikte, güvenlik kuvvetleri açısından, operasyonun tarzı, bunun organize ve terör amaçlı bir operasyon olmadığını, Londra, Pekin ve Irak'ta diplomatlarımızın başına gelen duruma benzer kişisel saikli bir eylem olduğunu teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

"BU BİR TERÖR EYLEMİDİR"

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade yaptığı açıklamada, elçiliğe yapılan saldırıda bir çalışanlarını kaybettiklerini ve iki çalışanın da yaralandığını belirtti.

Yaralılardan birinin ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğini ve durumunun iyi olduğunu aktaran Alizade, "Diğer arkadaşımızın ameliyatı ise devam ediyor. Onun da bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyoruz" dedi.

Alizade, saldırıyı "terör eylemi" olarak niteleyerek, "Bu bir terör eylemidir ve bu saldırıyı Azerbaycan-İran ilişkilerini zedelemek amacıyla yapılmış bir hareket olarak görüyoruz. Eylemi gerçekleştirenlerin gerekli cezayı almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.