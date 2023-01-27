İran, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıya tepki gösterdi

İran, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 9 Filistinlinin öldürülmesini kınadı.

AA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 08:03
İran, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıya tepki gösterdi
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İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail güçlerinin onlarca kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Kenani, sorumlu uluslararası kurumların ve Batı'daki “sahte” insan hakları savunucularının “İsrail’in suçlarına ilişkin sessizliğini ve eylemsizliğini acı verici ve utanç kaynağı” olarak nitelendirdi.

Filistin halkını ve bu halkın işgale karşı verdiği “meşru mücadeleyi” desteklemek için Müslüman ülkelere seslenen Kenani, İsrail’in "insanlık dışı ve terörist eylemlerini" önlemek için koordineli hareket etme çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.


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