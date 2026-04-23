İran basını: 'Ablukaya rağmen İran'a ait gemi ülkeye ulaştı'

ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı ve çevresinde gemi trafiği ciddi ölçüde aksarken, İran ablukaya rağmen bir yük gemisinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

İran basınında yer alan haberde, "İran’a ait pirinç taşıyan bir dökme yük gemisi, ABD donanmasının el koyma girişimine rağmen, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri’ne ait unsurlar tarafından eskort edilerek Umman Denizi’nden güvenli şekilde geçti ve İran’a ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

ABD’NİN DENİZ ABLUKASI SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, ateşkese rağmen İran’a yönelik deniz ablukasının sürdürüleceğini belirtmiş, ABD donanmasının bölgedeki denetim faaliyetlerine devam edeceğini vurgulamıştı.

İranlı yetkililer ise yaptıkları açıklamalarda, ülkenin deniz ticaretinin kesintiye uğratılmasına izin verilmeyeceğini ve gerektiğinde askeri unsurların gemilere refakat edeceğini açıklamıştı.