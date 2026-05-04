İran basını duyurdu: 'ABD savaş gemisi vuruldu' iddiası

İran ordusu, Hürmüz Boğazı’na girmek isteyen ABD savaş gemilerinin “sert ve hızlı bir uyarıyla” durdurulduğunu öne sürdü.

İran’ın Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan kısa açıklamada, ABD donanmasına ait unsurların Hürmüz Boğazı’na girişinin engellendiği belirtildi.

İran’a yakın bir diğer ajans Fars ise, uyarıları dikkate almadığı öne sürülen bir ABD savaş gemisine, Jask Adası yakınlarında iki füzenin isabet ettiğini ileri sürdü.

Ancak söz konusu iddialara ilişkin ABD tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Hürmüz Boğazı’nda son dönemde artan askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI UYARMIŞTI

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin bir harita yayımlamıştı.

Haritada, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde İran'daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Füceyre hattı arasında kalan alan; batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ümmu'l-Kayveyn arasındaki hat İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ve yönetiminde bulunan bölgeler olarak açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek "Özgürlük Projesi"ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da bugünden itibaren, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik" ifadesini kullanmıştı.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.