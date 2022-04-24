İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir tankere el koydu, 8 kişiyi gözaltına aldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen bir tankere el koyarak yabancı uyruklu 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Basra Körfezi'nin kuzeyinde 200 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bandıralı bir tankere el konulduğu ve tankerdeki 8 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Buşehr iskelesine çekildiği kaydedilen tankerin hangi ülkenin bayrağını taşıdığı açıklanmadı.
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