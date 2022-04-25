İran: Batı Asya'da en büyük füze ve İHA gücüyüz

25 Nisan 2022 Pazartesi, 13:23

İran Devrim Muhafızları Operasyon Yardımcısı Tümgeneral Nilforuşan, Devrim Muhafızları’nın kuruluş yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada askeri ve güvenlik alanlarına değindi.

IRNA'ya demeç veren Nilforuşan, Devrim Muhafızları'nın farklı ve karmaşık bir model yapısı içinde olduğunu söyledi.

Operasyon Yardımcısı Tümgeneral Nilforuşan, Devrim Muhafızları’nın sadece İran içinde sınırlandığını belirterek, “Devrim Muhafızları tüm ferasetiyle İslam’ı savunmak için birçok gücün oluşmasına yardımcı oldu ve ülkemizin güvenliği ve gücünü sınırlarımızın ötesinde de takip etti. Bugün İran'ın ve Direniş cephesinin bölge ve dünya çapında politik, askeri ve jeopolitik denklemlerdeki üstün gücüne tanıklık ediyoruz” dedi.

'DÜŞMAN KARARSIZLIK GÖSTERİYOR'

Tümgeneral Nilforuşan, terörizmle mücadeleye değinerek, “Devrim Muhafızları, terörizm ve radikalizme karşı gerçek bir mücadele vererek kendi düşünce ekolünün ilahi oluşunu esas alarak tüm sapkın düşünceler ve ideoloji ekollerine karşı durup onlarla mücadele etmiştir” diye konuştu.

Nilforuşan, stratejik, operasyonel ve taktik olarak farklı ve karmaşık model güç yapılarının olduğunu öne sürerek, “Bu nedenden ötürü düşman bizimle karşı karşıya gelmek konusunda kararsızlık gösteriyor” açıklamasında bulundu.

'EN BÜYÜK FÜZE VE İHA GÜCÜNE SAHİBİZ'

Tümgeneral Nilforuşan, İran'ın füze ve insansız hava araçları çalışmalarını aktararak, “Bugün İran, batı Asya bölgesinde en büyük füze ve İHA gücü olarak biliniyor. Füze gücü tamamen ülke içine dayalı ve üretim için gerekli olan her şey, yerli bilim ve teknoloji temelinde gerçekleştiğinden ötürü bu güç sonlanmaz” dedi.