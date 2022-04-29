İran: Beyaz Saray güçsüz ve bir örümcek yuvası gibi

29 Nisan 2022 Cuma, 16:46

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tahran’da düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşlerine katıldı.

Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tümgeneral Hüseyin Selami, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Tahran Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, “Beyaz Saray bugün güvenlik açısından güçsüz ve bir örümcek yuvası gibidir” dedi.

Selami, ABD'nin artık İsrail'i savunamadığını öne sürerek, “İsrail, kendini yok etmek için gerekli koşulları sağlıyor” dedi.

'DEMİR KUBBENİZİN ACİZLİĞİNİ GÖRDÜNÜZ'

Hüseyin Selami konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Gemilerinizin denize nasıl çarptığını gördünüz. Siz benden daha iyi bilirsiniz, Filistin güçlerinin binlerce roket atışını ve demir kubbenizin acizliğini gördünüz. Hizbullah'ın bir ejderha ve aslan gibi işgal ettiğiniz toprakların kuzeyine hükmettiğini görüyorsunuz. Siz, İslam dünyasının kalbinde kuşatıldığınızı, siyasi ve sosyal sisteminizin parçalandığını görüyorsunuz.”

'VERECEĞİMİZ TEPKİLER ACI VERİCİ OLACAK'

Selami, İsrail'e mesajlar vererek, “Düşmanlığınıza son verin. Bizim tepki insanı olduğumuzu iyi biliyorsunuz. Vereceğimiz tepkiler acı verici olacak. Hedeflerimiz için koşulları sağlıyoruz. Sizi bırakmayacağız, bekleyin. Tepkilerimizi görmüşsünüz. En ufak bir cehalet ve kötülük yaparsanız başınıza geleni benden iyi bilirsiniz” diye konuştu.