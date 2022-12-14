İran, BM'ye bağlı Kadının Statüsü Komisyonu'ndan çıkarıldı
İran, Birleşmiş Milletler’in (BM), 45 üyeli Kadının Statüsü Komisyonu’ndan çıkarıldı.
Birleşmiş Milletler, ABD’nin teklifiyle 54 üyeli BM Ekonomik ve Toplumsal Konseyi tarafından yapılan oylama sonucunda İran’ın Kadının Statüsü Komisyonu’ndan çıkarılması kararı alındığını açıkladı. İran’ın çıkarıldığı Kadının Statüsü Komisyonu, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve kadınları güçlendirmeyi amaçlıyor.
Oylamaya katılan üye ülkelerin 29’u İran’ın çıkarılması yönünde oy kullanırken 16’sı çekimser kaldı. Bolivya, Şili, Kazakistan, Nikaragua, Nijerya, Umman, Rusya ve Zimbabwe karara karşı oy verdi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, kararla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tarihi bir oylamada Birleşmiş Milletler, İran rejiminin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik sistematik baskısına yanıt olarak İran'ı Kadının Statüsü Komisyonu'ndan çıkarmak için harekete geçti. Bu oylama, İran konusunda büyüyen uluslararası mutabakatın ve hesap verebilirlik taleplerinin bir başka işaretidir. ABD, İran'ı kendi halkına, özellikle de barışçıl protestoculara, kadınlara ve kızlara karşı işlediği suistimallerden ve Ukrayna halkına karşı uyguladığı şiddetten sorumlu tutmak için dünyanın dört bir yanındaki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor."
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