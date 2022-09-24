İran, büyükelçisinin akreditasyon iptal eden Ukrayna'ya tepki gösterdi

24 Eylül 2022 Cumartesi, 14:37

İran, Ukrayna'nın Rusya'ya silah tedarik edildiği gerekçesiyle Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonun iptal edilmesine tepki göstererek, karara uygun bir karşılık vereceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın İran ile diplomatik seviyeyi düşürme kararından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "kararın yabancı medya kuruluşlarının teyit edilmemiş haberlerine dayandığını" ifade etti.

Ülkesinin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta tarafsızlık politikası izlediğini savunan Kenani, 2 ülke arasındaki anlaşmazlıkların şiddetten uzak ve siyasi diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ve bu konuda da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 2 ülkedeki mevkidaşlarıyla birçok kez temasta bulunduğunu hatırlattı.

Alınan karara karşılık uygun bir cevap verileceğini bildiren Kenani, Ukrayna hükümetine "Tahran-Kiev arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan üçüncü tarafların etkisinden kaçınma" çağrısında bulundu.

Kenani, açıklamasında Rusya'ya İran tarafından insansız hava araçları tedarik edildiğine ilişkin haberleri ise doğrudan yalanlamadı.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Rusya'nın İran'dan insansız hava aracı aldığı yönünde iddialar yer almıştı.

Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle dün İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.