İran, Çin'le anlaşmaya vardı: Yapımı 3 yılda tamamlanacak

Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:48

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:48

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Abdulmeliki, "Fars Körfezi Köprüsü" adı verilen köprünün yapımına ilişkin bilgi verdi.

Abdulmeliki, "Çinli müteahhit firmalarla görüşmeler yapıldı. 3 yıla kadar tamamlanması planlanan Fars Körfezi Köprüsü İran-Çin ortak sermayesiyle yapılacak" dedi.

Yaklaşık yatırım bedeli 700 milyon dolar olan köprü inşaatının hali hazırda yüzde 18'inin tamamlandığını dile getiren Abdulmeliki, köprü projesinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemül Enbiya Yapı Karargahı'nın da paydaşlardan biri olduğunu belirtti.

Serbest ticaret bölgesi bulunan adayı karaya bağlayacak köprünün tamamlanmasıyla ekonomi ve turizme katkı sağlanması hedefleniyor.

Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nın kesiştiği noktada yer alan Keşm Adası'nı ana karaya bağlayacak uzunluğu 3 buçuk kilometre, genişliği 32 metre olması planlanan Fars Körfezi Köprüsü'nün yapımına ilk olarak eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2011 yılında başlanmıştı.