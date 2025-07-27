İran'da HMÖ üyesi 2 kişi idam edildi

Tesnim Haber Ajansı, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Buna göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Mehdi Hasani ve Behruz Ehsani'nin idam cezası, sabah saatlerinde infaz edildi.

HMÖ üyesi oldukları ifade edilen sanıkların, el yapımı havan rampalarıyla kamu hizmet binalarını ve eğitim kurumlarını hedef aldıkları öne sürülmüş, "bağy", "terör örgütüne üyelik" ve "kamu güvenliğini tehdit" gibi suçlardan idam edilmelerine hükmedilmişti.

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te "İslamcı sosyalist" ideolojiyle ortaya çıkan Halkın Mücahitleri Örgütü, sonraki yıllarda sosyalist düşünceyi benimsedi. 1979'daki devrimden kısa bir süre sonra Tahran yönetimiyle anlaşmazlığa düşen örgüt, 1981'de İran tarafından terör örgütü ilan edildi.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, daha sonraki süreçte de ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. HMÖ'yü AB 2009, ABD ve Kanada ise 2012'de terör örgütü listesinden çıkardı.