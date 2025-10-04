İran’da 'İsrail bağlantısı' iddiasıyla yedi kişi idam edildi

İran’da, güvenlik güçleri ve bir din adamının öldürülmesinden suçlu bulunan yedi kişi idam edildi. Yargıya bağlı Mizan Haber Ajansı, idamların bugün gerçekleştiğini duyurdu.

Habere göre idam edilen yedi kişiden altısı Arap kökenli ayrılıkçı, biri ise Kürt vatandaştı.

Arap sanıkların, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde düzenlenen silahlı saldırı ve bombalı eylemlerle dört güvenlik görevlisini öldürmekle suçlandıkları belirtildi.

Yedinci sanık Saman Muhammedi Khiyareh ise, 2009 yılında Sakız’da (Sanandaj) hükümet yanlısı Sünni din adamı Mamousta Şeyh el-İslam’ın suikastı nedeniyle ölüm cezasına çarptırılmıştı.

“İSRAİL BAĞLANTISI” İDDİASI

Mizan Ajansı, sanıkların “İsrail ile bağlantılı olduklarını” öne sürdü.

Ancak insan hakları örgütleri, Tahran yönetiminin bu tür suçlamaları etnik azınlıkların muhalefetini bastırmak ve iç muhalefeti dış bağlantılı göstermek için rutin biçimde kullandığını savunuyor.

Aktivistler, özellikle Kürt sanık Saman Muhammedi Khiyareh’in davasına dikkat çekti.

Khiyareh’in cinayet işlendiğinde yalnızca 15-16 yaşında olduğu, 19 yaşında tutuklandığı ve idam edilmeden önce 10 yılı aşkın süre hapiste tutulduğu bildirildi.

Hak savunucuları, mahkûmiyetin işkence altında alınan itiraflara dayandığını, İran yargısının bu yöntemi sıkça kullandığını belirtiyor.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) verilerine göre, İran 2025 yılı içinde 1000’den fazla kişiyi idam etti. Bu rakam, örgütün son 15 yılda kaydettiği en yüksek yıllık idam sayısı olarak dikkat çekti.