İran’da komuta kademesi yenilendi: Hamaney üst düzey atamalar yaptı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in suikast saldırılarında öldürülen üst düzey komutanların yerine yeni atamalar gerçekleştirdi.
Cuma günü yapılan atamalarla birlikte, İran askeri yapılanmasında köklü bir kadro değişimi yaşandı.
- İsrail saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Komutanı Hüseyin Selami’nin yerine Tuğgeneral Muhammed Pakpur getirildi. Devrim Muhafızları, İran’ın iç muhalefeti bastırmak ve bölgesel nüfuzunu artırmak amacıyla faaliyet gösteren elit bir yapı olarak biliniyor.
- İsrail’in aynı gün öldürdüğü bir diğer üst düzey komutan olan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin yerine ise Hamaney, Tümgeneral Abdurrahim Musevi’yi atadı.
- Ayrıca, Devrim Muhafızları ile İran ordusu arasındaki koordinasyonu sağlayan Khatamü’l-Enbiya Merkezi Karargâhı’nın başına, Tuğgeneral Gholam Ali Reşid’in yerine Tümgeneral Ali Şadmani getirildi.