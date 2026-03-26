İran’da orduya gönüllü katılım yaşı 12'ye indirildi

Devrim Muhafızları Tahran Kültür İşleri Yardımcısı Rahim Nadali, 'İranlılar için' adlı programın hayata geçirildiğini duyurdu. İran medyasına göre program, gönüllüleri silahlı kuvvetlere destek vermek üzere farklı alanlarda görevlendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda gönüllülerin; istihbarat ve operasyonel devriyeler, Besic kontrol noktalarında görev alma, lojistik destek sağlama, 'kahramanlık konvoyları' organize etme, askerler için yemek hazırlama, yaralıların bakımına yardımcı olma ve savaş nedeniyle zarar gören evlere destek sağlama gibi faaliyetlerde yer alabileceği belirtildi.

Al Arabiya'da yer alan habere göre Nadali, bazı faaliyetlerde gönüllüler için yaş sınırının 12’ye indirildiğini açıkladı ve 12-13 yaş aralığındaki gençleri programa katılmaya davet etti.

KARA HAREKATI GÜNDEMDE

Bu gelişme, ABD’de İran’a yönelik askeri seçeneklerin genişletilebileceğine dair değerlendirmelerin arttığı bir dönemde geldi.

Axios’a konuşan ABD’li kaynaklara göre, müzakerelerde ilerleme sağlanamaması ya da Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması durumunda askeri operasyonların kapsamı genişleyebilir.

Kaynaklar, Pentagon’un seçenekleri arasında kara kuvvetlerinin kullanılması, geniş çaplı hava saldırıları düzenlenmesi ve Harg Adası’nın ele geçirilmesi veya abluka altına alınmasının da yer aldığını belirtti.

TRUMP'TAN SERT MESAJLAR

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde yaptığı açıklamalarda İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunurken, anlaşma sağlanmaması halinde 'cehennemin kapılarını açma' tehdidini yineledi.

Öte yandan taraflar arasındaki dolaylı müzakerelerin Pakistan ve Mısır başta olmak üzere çeşitli arabulucular üzerinden sürdüğü bildiriliyor.