İran’da tansiyon yükseliyor! Artan şiddet olayları tüm ülkeye yayılıyor

Yerel medya, olayın Perşembe günü başkent çevresindeki güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan gerginlik sırasında meydana geldiğini bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, Tahran’ın batısındaki Melard kentinde görev yapan polis memuru Şahin Dehkan’ın, bölgede yaşanan olayları kontrol altına almaya çalıştığı sırada bıçaklanarak hayatını kaybettiğini aktardı. Ajans, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

25 EYALETE YAYILDI

Protestolar, 28 Aralık’ta Tahran’daki Büyük Çarşı’da esnafın başlattığı grevle başlamıştı. O tarihten bu yana eylemler, 31 eyaletin 25’ine yayıldı. Gösteriler özellikle Kürt ve Lor nüfusun yoğun olduğu ülkenin batı kesimlerinde yoğunlaştı.

Çarşamba günü ülkenin birçok kentinde yeni protestolar düzenlenirken, bazı bölgelerde şiddet olayları yaşandı. Bu olaylarda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tüm bu gelişmeler, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın tansiyonu düşürmeye yönelik çağrılarına rağmen yaşandı.

BAŞKENTTE CİDDİ ÇATIŞMALAR

Yerel basına göre, Salı günü Tahran’ın merkezinde ilk kez doğrudan çatışmalar yaşandı. Daha önce başkentte ağırlıklı olarak akşam saatlerinde dağınık toplanmalar görülüyor, ciddi olaylar kayda geçmiyordu.

AFP’nin resmi veriler ve medya raporlarına dayanan sayımına göre, protesto hareketi en az 50 kente yayıldı. Bu kentlerin büyük bölümünü küçük ve orta ölçekli yerleşimler oluşturuyor.

ÖLÜ VE GÖZALTI SAYILARI

İranlı yetkililer, protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçleri de dahil olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Buna karşılık insan hakları örgütleri, sekiz eyalette en az 27 göstericinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ve binin üzerinde kişinin gözaltına alındığını öne sürüyor.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, protestoların başından bu yana görece ılımlı bir dil kullanıyor. Pezeşkiyan, Çarşamba günü güvenlik güçlerine, 'göstericilerle provokatörler arasında ayrım yapılması' ve protestoculara karşı 'herhangi bir işlem yapılmaması' talimatı verdi. Bu açıklama, Mehr Haber Ajansı tarafından aktarıldı.

ABD VE İSRAİL'E SERT MESAJLAR

Öte yandan, İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, ABD ve İsrail’e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Hatemi, Donald Trump’ın, protestocuların öldürülmesi halinde İran’a askeri müdahale edilebileceği yönündeki tehditlerine ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun göstericilere verdiği desteğe tepki gösterdi.

Hatemi, bu açıklamaların Tahran tarafından 'tehdit' olarak algılandığını belirterek, “Eğer düşman bir hata yaparsa, İsrail’le Haziran ayında yaşanan ve 12 gün süren savaştakinden çok daha sert bir karşılık veririz,” dedi.

Söz konusu çatışmalarda ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.