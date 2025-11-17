İran’da tarihi kuraklık bulut tohumlamayı zorunlu kıldı

İran, yarım yüzyılın en kurak sonbaharını yaşarken ülke genelindeki yağışların uzun dönem ortalamasına göre %89 azaldığı bildirildi.

İran Meteoroloji Kurumu’na bağlı Ulusal Hava Tahmin Merkezi, bu yılın son 50 yılın en kurak dönemi olduğunu açıkladı.

Devlet ajansı IRNA’nın aktardığına göre, İranlı yetkililer kuraklıkla mücadele kapsamında bulut tohumlama operasyonlarına başladı.

“Bulut tohumlama ekipmanıyla donatılmış uçaklar” tarafından yapılan operasyon, ülkenin kuzeybatısındaki Urmiye Gölü havzası üzerinde gerçekleştirildi.

İran’da yıllardır kullanılan bu yöntemde, bulutlara kimyasal maddeler dağıtılarak yağış oluşumu tetiklenmeye çalışılıyor.

İran, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en ciddi su krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ülke beşinci yılını dolduran kuraklık döneminde; barajlar hızla çekiliyor, su tüketimi azaltılmaya çalışılıyor ve halk olası bir felaketi önlemek için tasarrufa yöneliyor.

Bir zamanlar Ortadoğu’nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, iki onyıl içinde büyük ölçüde kuruyarak tuz çölüne dönüşme noktasına geldi. Göl çevresindeki turizm faaliyetleri çökerken, kıyıda paslanmış tekneler artık karada kalmış durumda.

İÇME SUYU KRİZİ KAPIDA

İran devlet medyası Press TV, su krizinin artık sadece tarımı ve sanayiyi değil, Tahran da dahil büyük şehirlerin içme suyu güvenliğini tehdit ettiğini duyurdu. Yetkililer, çözüm için olağanüstü tedbirlerin gündemde olduğunu belirtiyor.

Ulusal Bulut Tohumlama Araştırma Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Cavadian-Zade, operasyonların Mayıs ortasına kadar devam edeceğini açıkladı. Müdahalelerin, “uygun sistemler olduğu sürece uçak veya drone” kullanılarak yapılacağını belirtti.

Cavadian-Zade, İran’ın kurak iklim kuşağında bulunduğunu hatırlatarak, “Yenilenebilir su kaynaklarına duyduğumuz acil ihtiyaç nedeniyle bulut tohumlama, çeşitli havzalardaki yağışları artırmak amacıyla uygulanmaktadır” dedi.