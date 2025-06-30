İran'da Trump ve Netanyahu hakkında “fetva” yayınlandı

İran’ın önde gelen Şii din âlimlerinden Büyük Ayetullah Naser Mekarim Şirazi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu “Tanrı'nın düşmanları” ilan ederek haklarında fetva yayınladı. Fetvada, bu liderlere karşı İslam dünyasında birlik çağrısı yapıldı.

Mehr Haber Ajansı’na göre Şirazi, “Liderliği veya bir marjayı tehdit eden her kişi ya da rejim, ‘mohareb’ yani Tanrı’ya savaş açan sayılır” ifadelerini kullandı.

İran yasalarına göre “mohareb” olarak tanımlanan kişiler; idam, uzuv kesilmesi, sürgün veya çarmıha gerilme gibi cezalarla karşı karşıya kalabiliyor.

Şirazi’nin fetvasında şu ifadeler de yer aldı:

“Bu düşmanlara destek veren ya da onlarla iş birliği yapan Müslümanlar ya da İslam ülkeleri haram işlemiş olur. Tüm Müslümanların bu düşmanları pişman etmesi gerekir.”

Fetvada ayrıca, bu yolda zorluk ya da kayıp yaşayan Müslümanlara “Allah yolunda savaşan mücahit” sevabı verileceği vurgulandı.

Fetva, 13 Haziran’da İsrail’in İran’daki nükleer tesislere başlattığı ve üst düzey komutanlar ile bilim insanlarının ölümüne yol açan saldırılar sonrasında geldi. İran, saldırılara balistik füzelerle karşılık verirken, İsrail nükleer silah geliştirilmesini engellemeye çalıştığını savundu.

Çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD, İsrail güçleriyle birlikte İran’ın üç nükleer tesisini hedef aldı. Buna karşılık İran, Katar’daki bir Amerikan üssünü füzelerle vurdu.